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В Одессе осудили китайского блогера за публикацию работы ПВО

В Одессе осудили блогера из Китая Ван Цзысянь за съемку работы ПВО

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Shutterstock

Блогера из Китая Ван Цзысянь осудили в Одессе за съемку работы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что блогер снимал на видео работу ПВО из окна своей квартиры, а затем выкладывал эти ролики на YouTube и подробно описывал происходящее.

Приморский районный суд Одессы приговорил гражданина КНР к пяти годам лишения свободы, однако он был освобожден от отбывания наказания — ему был назначен испытательный срок в один год.

Отмечается, что обвиняемый признал вину и перечислил на нужды ВСУ 150 тысяч гривен (около 370 тысяч рублей).

3 декабря министерство обороны РФ сообщило, что российская авиация при поддержке дронов, ракет и артиллерии поразила центр управления противовоздушной обороны командования вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, ВС РФ ударили по складам топлива в районах Хмельницкого и Миргорода Полтавской области, а также поразили арсенал со снарядами в Николаевской области.

Ранее власти Ростовской области сообщили об успешной работе ПВО в регионе.

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