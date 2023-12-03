Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молдавский оппозиционер раскритиковал новый бюджет

Депутат Шор осудил власти Молдавии за сокращение социальных расходов

close
100%
Vladislav Culiomza/Reuters

Власти Молдавии планируют увеличить расходы на армию за счет снижения затрат на социальную сферу, заявил молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор. Он написал в своем Telegram-канале, что такой подход свидетельствует о нежелании правительства заботиться о людях.

Шор отметил, что парламент Молдавии сокращает траты на социальную сферу. По его словам, на армию в 2024 году планируют выделить 1,639 млрд леев ($92 млн), что на 72,7 млн леев ($4 млн) больше, чем было в прошлом году.

«Что насчет образования? Траты порезали с 5,95% до 5,38% от ВВП. Так выглядит забота нынешних властей о людях», — написал он в посте.

Политик резко высказался против подобной практики, заявив, что власти Молдавии не нуждаются в образованных и здоровых гражданах.

1 декабря правительство Молдавии утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в размере 15,5 млрд леев ($880 млн). Документ предусматривает рост оборонных расходов страны на 15% до $102 млн. Они составят 0,53% ВВП страны. Также он предполагает увеличение зарплат и пенсий.

Ранее в Молдавии усомнились в легитимности власти.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий