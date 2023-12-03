Молдавский оппозиционер раскритиковал новый бюджет

Власти Молдавии планируют увеличить расходы на армию за счет снижения затрат на социальную сферу, заявил молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор. Он написал в своем Telegram-канале, что такой подход свидетельствует о нежелании правительства заботиться о людях.

Шор отметил, что парламент Молдавии сокращает траты на социальную сферу. По его словам, на армию в 2024 году планируют выделить 1,639 млрд леев ($92 млн), что на 72,7 млн леев ($4 млн) больше, чем было в прошлом году.

«Что насчет образования? Траты порезали с 5,95% до 5,38% от ВВП. Так выглядит забота нынешних властей о людях», — написал он в посте.

Политик резко высказался против подобной практики, заявив, что власти Молдавии не нуждаются в образованных и здоровых гражданах.

1 декабря правительство Молдавии утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в размере 15,5 млрд леев ($880 млн). Документ предусматривает рост оборонных расходов страны на 15% до $102 млн. Они составят 0,53% ВВП страны. Также он предполагает увеличение зарплат и пенсий.

Ранее в Молдавии усомнились в легитимности власти.