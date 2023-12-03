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Россиянам рассказали, как быстрее избавиться от кашля

Врач Попов: избавиться от кашля помогут теплое питье и увлажнение воздуха

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Shutterstock

Быстрее избавиться от затяжного кашля помогут соблюдение лечения, назначенного врачом, а также два вспомогательных средства. Об этом «Российской газете» рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов.

По его словам, одно из таких средств — обильное теплое питье. Если кашляющий больной мало пьет, мокрота перестает образовываться, из-за чего кашель затягивается.

Второе средство — увлажнение воздуха в комнате, что особенно важно в отопительный сезон. При очень сухом воздухе в помещении выздоровление затягивается, поскольку такой воздух иссушает слизистые дыхательных путей.

Попов отметил, что причиной кашля могут стать гиперреактивность бронхов, перенесенная вирусная или микоплазменная инфекция. Еще одна причина — развитие трахеобронхиальной дискинезии, то есть сужение просвета трахеи и крупных бронхов.

В таких случаях кашель часто не поддается стандартной противокашлевой терапии и становится затяжным. У взрослых такое состояние может возникать также из-за коклюша.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, в каких случаях кашель может указывать на проблемы с сердцем. По ее словам, речь идет о ситуациях, когда кашель появляется в положении лежа или при физической нагрузке и сопровождается отеками.

Врач рассказал о внешних проявлениях повышенного холестерина.

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