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Похищенную и найденную восьмилетнюю Злату хотят перевести на домашнее обучение

Shot: восьмилетнюю Злату после похищения хотят перевести на домашнее обучение

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Depositphotos

Восьмилетнюю Злату из Козельска Калужской области хотят перевести на домашнее обучение после похищения. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, мать ребенка обсуждает с руководством школы перевод Златы на домашнее обучение. В этом случае педагогам необходимо будет приходить и проводить занятия на дому.

По словам матери, Злата еще не восстановилась после произошедшего. Ребенок боится ездить в школу на автобусе. С ней каждый день работает психолог.

Злату похитили 29 ноября в Козельске. Злоумышленники связались с родителями девочки и потребовали выкуп в 1,5 млн рублей.

Позже ее нашли в Тульской области. Прохожие заметили плачущего ребенка и вызвали полицию. Вечером 30 ноября Злата вернулась домой. Похитителей задержали — они оказались фермерами из деревни Касьяново.

Ранее трое мужчин похитили девушку-подростка и пытались увезти ее в Краснодарский край.

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