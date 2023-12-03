С некоторыми россиянами в секторе Газа не удается связаться

России до сих пор не удается связаться с некоторыми гражданами РФ в секторе Газа, заявила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, есть [граждане, с которыми не удается связаться]. Мы продолжаем пытаться с ними связаться», — заявила Зарипова.

Она отметила, что эвакуация оставшихся российских граждан из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется.

Точные сроки окончания этого процесса спрогнозировать сложно, поскольку списки на выход одобряются партиями. По словам Зариповой, люди в списки по-прежнему добавляются.

3 декабря МЧС России сообщило, что через пункт пропуска «Рафах» прошли еще 133 россиянина и члены их семей, покидающих сектор Газа. Отмечалось, что специалисты в Египте оказывают российским гражданам медицинскую и психологическую помощь, с оформлением документов, обеспечивают водой и питанием.

По данным ведомства, в секторе Газа все еще находятся от 150 до 200 россиян, говорил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.