Москвичам пообещали продолжение мощного снегопада

Мощный снегопад продолжится в Москве до утра понедельника, 4 декабря, при этом наиболее интенсивные осадки выпадут в столице до полуночи. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в интервью «Интерфаксу».

По словам ученого, в результате высота снежного покрова в Москве вырастет на 8–10 см.

«Это будет очень сильный снегопад. Высота снега, по нашим оценкам, увеличится на 8–10 см. В течение всего сегодняшнего дня в Москве будет очень сложная ситуация. Наибольшее количество осадков выпадет до двенадцати часов», — сказал Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что низкая облачность, снег и туман станут причиной плохой видимости на дорогах. Также, по его словам, в течение дня ветер будет достигать 7-9 метров в секунду с порывами до 16 м/с, что будет способствовать метели и снежным заносам на дорогах.

Вильфанд отметил, что высота снежного покрова в столичном регионе выше среднемноголетних значений и соответствует нормам середины зимы.

В Гидрометцентре москвичам посоветовали не садиться за руль из-за непогоды.

Ранее в столичном МЧС объявили 3 декабря штормовое предупреждение.