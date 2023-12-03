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Российская школьница спрыгнула с третьего этажа, чтобы встретиться с подругой

В Москве девочка выпрыгнула в окно, когда ее не отпустили в гости к подруге

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РИА «Новости»

В Москве 14-летняя девочка добралась до подруги после прыжка с третьего этажа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Конфликт между школьницей и ее матерью произошел в столичном районе Сокол накануне вечером. По информации Telegram-канала, девочка должна была отправиться на дополнительные уроки, но вместо этого собралась на встречу с подругой. Когда мать запретила ей идти в гости, она закрылась в своей комнате и решила сбежать через окно. Девочка упала в большой сугроб и почувствовала боль в спине, но все равно отправилась к подруге.

В гостях девочка поделилась деталями побега, и мать приятельницы немедленно отвезла ее в полицию. «Скорую» ей вызывали правоохранители, после чего пострадавшую госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом. Теперь семью потерпевшей проверяют и могут поставить на учет в ПДН.

Ранее первоклассник из Набережных Челнов выпрыгнул в окно, потому что хотел прогуляться.

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