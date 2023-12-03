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В аэропортах Москвы из-за снегопада отменены или задержаны рейсы

«Яндекс Расписание»: в аэропортах Москвы отменены или задержаны более 15 рейсов

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В трех столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада отменены 15 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Отмечается, что еще четыре рейса отменены. Во Внуково были задержаны шесть рейсов и еще два отменены, в Домодедово задержаны три рейса и еще два отменены. В Шереметьево задержаны шесть рейсов.

До этого москвичей предупреждали о мощном снегопаде и метели в воскресенье, 3 декабря.

Ожидается, что днем температура воздуха понизится до -7°С, ночью — до -9°С. Местами порывы ветра могут достигать 16 м/с.

На 4 декабря МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение. На полуострове ожидается резкое изменение погодных условий. Возможны дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных районах и в горах сильные осадки.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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