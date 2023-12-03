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Пассажир запустил фейерверк с крыши лимузина, остановившись посреди проезжей части

В Петрозаводске неизвестный устроил салют на крыше лимузина с проезжей части

В Петрозаводске пассажир лимузина запускал фейерверки посреди проезжей части. Об этом рассказало издание «Петрозаводск говорит».

Вечером 2 декабря белый лимузин остановился на перекрестке улиц Чкалова и Чапаева и включил аварийные огни. После этого из заднего окна появился пьяный мужчина, который и запустил салют, направляя его в сторону пешеходов.

Судя по записи, другие автомобили вынуждены был объезжать остановившийся на светофоре лимузин, который сдвинулся с места лишь после завершения залпов.

Правоохранительные органы пока не сообщали о проверке, начатой из-за этого дорожного инцидента.

Ранее в Краснодаре около ТЦ вспыхнул пожар из-за запущенного в небо салюта.

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