Пассажир запустил фейерверк с крыши лимузина, остановившись посреди проезжей части

В Петрозаводске пассажир лимузина запускал фейерверки посреди проезжей части. Об этом рассказало издание «Петрозаводск говорит».

Вечером 2 декабря белый лимузин остановился на перекрестке улиц Чкалова и Чапаева и включил аварийные огни. После этого из заднего окна появился пьяный мужчина, который и запустил салют, направляя его в сторону пешеходов.

Судя по записи, другие автомобили вынуждены был объезжать остановившийся на светофоре лимузин, который сдвинулся с места лишь после завершения залпов.

Правоохранительные органы пока не сообщали о проверке, начатой из-за этого дорожного инцидента.

Ранее в Краснодаре около ТЦ вспыхнул пожар из-за запущенного в небо салюта.