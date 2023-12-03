На Ставрополье сбежавшего от хозяина леопарда ловили 57 спасателей и полицейских

В Ставропольском крае леопард сбежал с частного подворья, ранив хозяина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Леопарда по кличке Мурка подарили жителю станицы Незлобная на день рождения семь лет назад. Все это время зверь жил в клетке, но накануне сумел выбраться из дома и укрыться на участке соседей. Перед этим он ранил хозяина, которого затем госпитализировали с рваными ранами головы и уха.

Леопард забрался на дерево, где сидел до приезда оперуполномоченного. Тот отреагировал на попытку животного спуститься на землю, применив табельное оружие. Сотрудник МВД выстрелил в его сторону шесть раз, но не попал и лишь спугнул леопарда. После этого хищник скрылся в лесу, спустя некоторое время там его и обезвредили.

Как уточняет издание «Подъем», в операции по поимке хищника приняли участие всего 57 силовиков и спасателей. Сейчас СК выясняет, имелось ли у владельца Мурки разрешение на содержание дикого животного.

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