Пожар локализовали в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии локализовали пожар в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации.

«В 10:36 пожар локализован», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 3 декабря сообщалось, что в горнолыжном кластере республики Карачаево-Черкессия, расположенном в селе Архыз, произошел мощный пожар на территории ресторана «Вкус гор». Пожар тушили более 50 спасателей и 15 единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал.

До этого пожарные полностью ликвидировали масштабное возгорание в торговых павильонах в Набережных Челнах.

1 декабря сообщалось, что пожар на рынке «Садовод» в Москве потушили в 17:03 (мск).

Ранее в МЧС России сообщили о локализации пожара на рынке «Садовод».