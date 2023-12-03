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Россиянка отдала ведьме шесть кило золота за снятие порчи

Shot: омичка отправила ведьме по почте 6 кг золота за снятие порчи

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Depositphotos

Жительница Омска отдала представившейся ведьмой женщине 6 кг своих золотых украшений для снятия порчи. Подробности случившегося сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, ведьма по имени Розанна связалась с 40-летней омичкой в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и рассказала женщине, что на нее наложили порчу. Та поверила и спросила, что нужно делать. Колдунья потребовала выслать ей все золото, так как это «негативный металл», который, по ее словам, мешает чистить ауру.

Омичка нашла дома драгоценностей на 2,1 млн рублей и выслала Розанне по почте в Подмосковье. В ответ ведьма сообщила, что аура чиста, после чего потерпевшая наконец раскусила обман и потребовала вернуть золото. Ворожея прислала обратно 1 кг, а остальное обещала вернуть за 430 тыс. рублей.

Женщина пошла в полицию, однако там ей отказали в открытии дела, не увидев в случившемся состава преступления.

До этого сообщалось о случае в Нальчике, где россиянка отдала около 1 млн рублей «целителю» за лечение чаем больной раком дочери.

Ранее стало известно, что мошенники требуют у семьи пропавшего художника в Ростове-на-Дону 1 млн рублей.

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