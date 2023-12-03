Пассажиры «Уральских авиалиний» не могут добраться до Санкт-Петербурга

Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» застряли в Новосибирске на допзаправке. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

Самолет летел из Хабаровска. Борт должен был добраться до Екатеринбурга, а затем до Санкт-Петербурга.

«Летим из Хабаровска, рейс посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь и сейчас два часа морят», — отметила одна из пассажирок.

По словам бортпроводника, самолет не может вылететь из-за формальностей в аэропорту.

До этого авиакомпания S7 Airlines сообщила о намерении сократить полетную программу по некоторым направлениям из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство ищет решения для помощи отечественной авиаотрасли. Песков назвал транспортную доступность и регулярность рейсов одним из приоритетов российских властей.

Ранее Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании из-за рисков ареста воздушных судов.