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Пассажиры «Уральских авиалиний» не могут добраться до Санкт-Петербурга

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» застряли в Новосибирске

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РИА Новости

Пассажиры самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» застряли в Новосибирске на допзаправке. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

Самолет летел из Хабаровска. Борт должен был добраться до Екатеринбурга, а затем до Санкт-Петербурга.

«Летим из Хабаровска, рейс посадили в Новосибирске на дозаправку, а потом мы не смогли взлететь и сейчас два часа морят», — отметила одна из пассажирок.

По словам бортпроводника, самолет не может вылететь из-за формальностей в аэропорту.

До этого авиакомпания S7 Airlines сообщила о намерении сократить полетную программу по некоторым направлениям из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство ищет решения для помощи отечественной авиаотрасли. Песков назвал транспортную доступность и регулярность рейсов одним из приоритетов российских властей.

Ранее Росавиация порекомендовала российским авиакомпаниям не летать за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании из-за рисков ареста воздушных судов.

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