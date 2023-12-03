Освобожденные из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Освобожденные из плена палестинского радикального движения ХАМАС россиянки Ирина Татти и Елена Труфанова выступили на митинге в Тель-Авиве 2 декабря в поддержку семей заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, Елену, ее мать Ирину, сына Александра и его невесту Сафир похитили 7 октября из кибуца на юге Израиля. В ходе вторжения ХАМАС семья Труфановых лишилась главы семейства. В ходе переговоров, в которых немалую роль сыграла РФ, удалось добиться освобождения Ирины, Елены и Сафир, однако Александра до сих пор удерживают в плену.

«Я рада быть здесь с вами сегодня. Хочу сказать всем спасибо! Я здесь благодаря вашей помощи и поддержке. И сейчас необходимо продолжить освобождать Сашу и всех заложников. Немедленно!» — сказала Елена во время выступления на митинге.

Акция прошла на площади перед музеем искусств и напротив правительственных учреждений Израиля.

24 октября в секторе Газа был объявлен режим прекращения огня, во время которого ХАМАС отпустил из плена 105 человек. Изначально Израиль и боевики договорились о четырехдневном перемирии, однако оно продлилось семь дней.

1 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении операции на севере палестинского анклава.

Ранее сообщалось, что в Газе ликвидировали командира ХАМАС, который был причастен к атаке 7 октября.