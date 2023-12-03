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Баста обратился к фанатам после концерта в Петербурге, который закончился ДТП

Попавший в аварию в Петербурге рэпер Баста пообещал вернуться и «попеть еще»

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РИА «Новости»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) заявил, что он «в полном порядке и здравии» после ДТП, в которое исполнитель попал после своего концерта в Санкт-Петербурге. Он поблагодарил поклонников в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Питер, дорогой, низкий поклон. Спасибо всем, кто был сегодня на концерте», — отметил Баста.

Он подчеркнул, что послушать его выступление пришли 65 тыс. зрителей. Баста поблагодарил всех, кто превратил концерт в «незабываемый праздник».

«Еще повидаемся Питер, попоем еще», — сказал исполнитель.

О ДТП стало известно в ночь на 3 декабря. Премиальный автомобиль Maybach, в котором на заднем сидении ехал рэпер, попал в аварию на выезде с «Газпром Арены» в Петербурге, по дороге с концерта. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, в иномарке сработали подушки безопасности. Черный Maybach столкнулся с Kia, причины ДТП выясняют правоохранители, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее жена Басты раскрыла содержимое своей сумки.

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