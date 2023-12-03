Диетолог объяснила, почему важно следить за гликемическим индексом

Гликемический индекс — важный показатель, который позволяет человеку контролировать питание и поддерживать нормальный вес. Именно он подсказывает, какие продукты приводят к повышению уровня глюкозы в крови. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга.

«Тем, кто следит за своим здоровьем, необходимо правильно питаться: соблюдать ежедневную норму калорий, баланс белков, жиров и углеводов, а также потреблять достаточное количество витаминов и минералов. Гликемический индекс — показатель того, насколько быстро уровень глюкозы в крови поднимается после потребления углеводов», — объяснила она.

По словам врача, чем этот показатель выше, тем более резкий произойдет скачок глюкозы в крови. Потребление продуктов с высоким ГИ приводит к чрезмерной выработке инсулина — гормона, который помогает переносить глюкозу из крови к другим клеткам.

«Если скачки глюкозы будут происходить регулярно, у человека может снизиться чувствительность клеток к инсулину, он начнет набирать вес, что, в конечном итоге, приведет к диабету. На первый взгляд кажется, что такая проблема может возникнуть только в том случае, если человек ест слишком много сладкого. Но это не так. Высокий гликемический индекс может быть даже у полезных, богатых витаминами фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Например, у картошки и арбуза гликемический индекс больше 72, это много», — подчеркнула специалист.

Кроме того, на ГИ влияет и способ приготовления пищи, поэтому один и тот же продукт может быть как с низким, так и c высоким индексом.

«Любая термическая обработка повышает гликемический индекс — чем выше температура приготовления, чем дольше, тем больше сложных углеводов превращается в простые. Поэтому ГИ макарон аль денте будет ниже переваренных», — отметила врач.

Продукты с высоким ГИ вредны для здоровья, однако это не отменяет того, что они могут обладать и полезными свойствами.

«Например, ГИ фиников — более 70. Это много, но финики богаты кальцием, медью, железом, магнием и многими другими полезными свойствами», — добавила она.

Гликемический индекс — это лишь один аспект питания, и оценка общего качества пищи должна учитывать другие факторы, такие как питательная ценность, содержание витаминов и минералов, а также общий баланс рациона, резюмировала диетолог.

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