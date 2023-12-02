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Мэр Краснодара рассказал об атаке на город

Мэр Краснодара Наумов: попытка атаки пресечена далеко от города

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Пресс-служба администрации Краснодарского края

Мэр Краснодара Евгений Наумов написал в своем Telegram-канале, что были получены сообщения о двух вспышках в небе над городом и что попытка атаки по территории Кубани была пресечена на большом расстоянии от столицы региона.

Он заверил, что Краснодар и Краснодарский край находятся под надежной защитой.

«Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города», — говорится в сообщении чиновника.

Он добавил, что в результате инцидента никаких разрушений на территории Краснодара нет.

Также мэр города напомнил о недопустимости публикации видео, на которых видна работа военных.

До этого очевидцы сообщили, что над Краснодаром раздались звуки взрывов, а в небе наблюдались яркие вспышки.

Позже Минобороны уточнило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две зенитные ракеты С-200, которые Украина переоборудовала для ударов по наземным целям.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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