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Медведев призвал устранить правовые казусы в законодательстве новых регионов РФ

Медведев: казусы и нестыковки в законодательстве новых регионов надо устранять

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал к устранению правовых казусов при адаптации законодательства новых российских регионов к общероссийской практике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень много сложностей, казусов, нестыковок, несоответствия в той практике, которая была там [в новых регионах] раньше, и наши правила не самые простые. Так что этим надо заниматься и помогать», — заявил Медведев, выступая на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией «Юрист года».

Зампред Совета безопасности также акцентировал внимание на необходимости как можно скорее устранить пробелы в нормативных актах, которые мешают «реализовывать свои права и чувствовать себя гражданами нашей страны» жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

2 декабря Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет относиться к своим противникам и союзникам.

Днем ранее он назвал два самых активных региона по числу контрактников в Вооруженных силах России.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, как Россия ответит на вмешательство во внутренние дела.

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