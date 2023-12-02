Медведев призвал устранить правовые казусы в законодательстве новых регионов РФ

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал к устранению правовых казусов при адаптации законодательства новых российских регионов к общероссийской практике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень много сложностей, казусов, нестыковок, несоответствия в той практике, которая была там [в новых регионах] раньше, и наши правила не самые простые. Так что этим надо заниматься и помогать», — заявил Медведев, выступая на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией «Юрист года».

Зампред Совета безопасности также акцентировал внимание на необходимости как можно скорее устранить пробелы в нормативных актах, которые мешают «реализовывать свои права и чувствовать себя гражданами нашей страны» жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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