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Над Краснодаром раздаются звуки взрывов

Shot: в Краснодаре раздались взрывы, предположительно работают системы ПВО

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Shutterstock

Над Краснодаром раздались звуки взрывов, сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на слова очевидцев.

По данным канала, о раздающихся взрывах сообщили жители Юбилейного и Фестивального микрорайонов, а также Прикубанского округа. Кроме этого, очевидцы рассказали о ярких вспышках в небе.

Предположительно, местные жители слышали звуки работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Официального подтверждения информации не поступало.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные с 25 ноября по 2 декабря сбили восемь самолетов и один вертолет Украины.

24 ноября в Минобороны сообщили, что системами ПВО России за неделю были сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Всего, по данным Минобороны РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 687 танков и других боевых бронированных машин, а также 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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