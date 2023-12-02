Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Благоустройство озера Манжерок на Алтае завершат в 2024 году

Греф: весной на озере Манжерок закончится формирование береговой линии

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Работы по благоустройству озера Манжерок в республике Алтай завершатся в конце 2024 года. При этом формирование набережной и строительство острова на озере начнется весной, сообщил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

«Мы закончили работы по вычерпыванию жижи. Озеро в этом году впервые замерзло. Мы сейчас остановили работы. И весной мы закончим формирование береговой линии и начнем формирование набережной и строительство острова на озере. И к концу следующего года благоустройство мы должны полностью завершить», — сказал Греф.

Напомним, в сентябре Герман Греф сообщал, что в течение двух-трех лет планируется полностью очистить озеро, что позволит получить в первозданном виде чистейшую воду.

По словам Грефа, на проект экологического восстановления направлено 800 млн рублей.

Озеро Манжерок находится в Горном Алтае, на высоте 423 м над уровнем моря, у подножия горы Синюхи.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий