Благоустройство озера Манжерок на Алтае завершат в 2024 году

Работы по благоустройству озера Манжерок в республике Алтай завершатся в конце 2024 года. При этом формирование набережной и строительство острова на озере начнется весной, сообщил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

«Мы закончили работы по вычерпыванию жижи. Озеро в этом году впервые замерзло. Мы сейчас остановили работы. И весной мы закончим формирование береговой линии и начнем формирование набережной и строительство острова на озере. И к концу следующего года благоустройство мы должны полностью завершить», — сказал Греф.

Напомним, в сентябре Герман Греф сообщал, что в течение двух-трех лет планируется полностью очистить озеро, что позволит получить в первозданном виде чистейшую воду.

По словам Грефа, на проект экологического восстановления направлено 800 млн рублей.

Озеро Манжерок находится в Горном Алтае, на высоте 423 м над уровнем моря, у подножия горы Синюхи.