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Воздушную тревогу объявили на юге Израиля

ЦАХАЛ сообщил, что воздушную тревогу объявили на юге Израиля

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Shutterstock

Сигналы воздушной тревоги впервые за день объявили в городе Ашкелон на юге Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в городе Ашкелон», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. В другом сообщении отмечается, что система противовоздушной обороны перехватила подозрительную воздушную цель, которая пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля.

2 декабря стало известно, что глава разведки «Моссад» Давид Барнеа отозвал команду переговорщиков из Катара после тупика в переговорах с движением ХАМАС относительно освобождения заложников в секторе Газа. В канцелярии утверждают, что ХАМАС не выполнил свою часть соглашения, которая предусматривала освобождение всех детей и женщин по согласованному списку.

Ранее ЦАХАЛ возобновила боевые действия против ХАМАС.

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