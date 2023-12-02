В Петербурге пьяная женщина пришла в супермаркет и начала размахивать пистолетом

Петербурженка ворвалась в супермаркет местного торгово-развлекательного центра с пистолетом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Красносельском районе Петербурга около шести часов утра. В супермаркет вошла пьяная женщина, которая размахивала пистолетом. Сотрудники оперативно вызвали правоохранителей и своими силами задержали россиянку до прибытия полиции.

В результате сотрудники МВД изъяли у петербурженки пневматический пистолет, который впоследствии направили на экспертизу. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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