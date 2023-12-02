Подросток с ружьем напугал жителей деревни под Нижнекамском

В деревне Старые Ерыклы Тукаевского района Татарстана заметили на улицах школьника, который прогуливался с ружьем. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.
В экстренные службы обратились жители села Старые Ерыклы, которые заметили на улицах вооруженного подростка. Мальчик с ружьем наперевес шел и стрелял в землю.
Полицейские установили местонахождение подростка и задержали мальчика. Выяснилось, что 14-летний школьник взял из дома игрушечное ружье на прогулку, чтобы отпугивать бродячих собак.
С подростком проведена профилактическая беседа.
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