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Подросток с ружьем напугал жителей деревни под Нижнекамском

Mash Iptash: в Татарстане подросток с ружьем напугал жителей деревни

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Телеграм-канал «Mash Iptash»

В деревне Старые Ерыклы Тукаевского района Татарстана заметили на улицах школьника, который прогуливался с ружьем. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

В экстренные службы обратились жители села Старые Ерыклы, которые заметили на улицах вооруженного подростка. Мальчик с ружьем наперевес шел и стрелял в землю.

Полицейские установили местонахождение подростка и задержали мальчика. Выяснилось, что 14-летний школьник взял из дома игрушечное ружье на прогулку, чтобы отпугивать бродячих собак.

С подростком проведена профилактическая беседа.

Ранее пьяные петербургские коммунальщики устроили стрельбу на улице.

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