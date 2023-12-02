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Трое военнослужащих РФ пострадали в ДТП на Камчатке

В Тихоокеанском флоте сообщили, что трое военных пострадали в ДТП на Камчатке

Трое военнослужащих пострадали в дорожно-транспортном происшествии на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, передает «Интерфакс».

Как указали в ТОФ, пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигающийся по дороге общего пользования, не справился с управлением и наехал на группу военнослужащих.

Уточняется, что инцидент произошел 1 декабря в 22:40 мск на территории одного из воинских гарнизонов полуострова Камчатка.

«Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами устанавливают все обстоятельства произошедшего», — заявили в ТОФ.

До этого о ДТП На Камчатке сообщал Telegram-канале Mash. По его информации, инцидент произошел на трассе «Петропавловск-Камчатский–Елизово». Владелец машины ехал на скорости около 80 км/час. Спустя некоторое время он наехал на нескольких людей в военной форме, на одном из которых был светоотражающий жилет.

1 декабря сообщалось о ДТП в Москве. Снегоуборочный трактор столкнулся с общественным транспортом в Можайском районе на улице Кулибина. В результате ДТП пострадали два человека.

30 ноября в Воронежской области произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей и женщины-пешехода.

Ранее таганрогский водитель дважды попал в ДТП за десять минут.

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