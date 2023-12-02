МЧС РФ опровергло информацию о пострадавших в загоревшемся хостеле в Москве

При пожаре в хостеле в Москве никто не пострадал, самостоятельно эвакуировались 60 постояльцев. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Пожар случился в хостеле на улице Астрадамская. Всего огнем было охвачено 5 квадратных метров на 1 этаже здания», — отметили в ведомстве.

Еще 8 человек были эвакуированы спасателями.

«Пострадавших нет», — указали в МЧС.

Чтобы полностью ликвидировать пожар огнеборцам понадобилось полчаса с учетом дороги. Причины возгорания установят дознаватели.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что четыре человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве на Гражданской улице. По информации Baza, причиной возгорания стал аккумулятор, стоявший на зарядке.

До этого МЧС России сообщало, что пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод» в Москве.

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы.

Также на «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать.