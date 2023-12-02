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Из загоревшегося хостела в Москве эвакуировали людей

Baza: в Москве эвакуировали людей из загоревшегося хостела на Гражданской улице

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Телеграм-канал «Baza»

Четыре человека пострадали при пожаре в хостеле в Москве на Гражданской улице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, причиной возгорания стал аккумулятор, стоявший на зарядке.

«Пожар в хостеле на Гражданской улице начался около 7:00 в одной из комнат. Администраторы попытались потушить огонь самостоятельно, но сделать им это не удалось», — говорится в публикации.

Baza уточняет, что из хостела были эвакуированы 190 человек. Пострадавших не стали госпитализировать. Возгорание удалось потушить.

До этого МЧС России сообщало, что пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод» в Москве.

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы.

Также на «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать.

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