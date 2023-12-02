В Петербурге мать обвинила водителя автобуса в домогательствах к дочери-шестикласснице

В Петербурге водителя автобуса подозревают в домогательствах к девочке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Правоохранители узнали о произошедшем после того, как мать пострадавшей обратилась в полицию. По словам родительницы, около школы в Василеостровском районе девочки домогался неизвестный мужчина.

Спустя некоторое время подозреваемого нашли. Им оказался 55-летний водителем автобуса. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что подобных эпизодов было несколько.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении двух и более несовершеннолетних.

Ранее в Москве мигранта обвинили в домогательствах ребенка в аквапарке.