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В Москве школьницу госпитализировали после попытки прогулять контрольную

В Москве школьница выпила уксус, чтобы не идти на контрольную

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Haggardous50000/Shutterstock

В Москве попытка прогулять школу закончилась для семиклассницы отравлением. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Девочке хотелось остаться дома в день контрольной. Утром она взяла на кухне уксус и с ним вышла из квартиры. В подъезде школьница выпила немного жидкости, после чего ей стало плохо.

Москвичке пришлось вернуться домой, где она попросила мать вызвать скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали девочку. На данный момент она находится в больнице.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. Родительницу оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее россиянин побежал за раскритиковавшим его шаурму клиентом с ножом.

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