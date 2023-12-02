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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются слабый снег и до --6°C

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Илья Питалев/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидается слабый снег и до --6°C.

По словам синоптика, 2 декабря погоду в столице будет формировать гребень антициклона с юга. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями погоды, местами пройдет слабый снег.

«В Москве минус 4-6 градусов, а в Подмосковье от минус 3 до 8 градусов», — указал Леус.

Синоптик добавил, что ветер в субботу будет дуть юго-западный, слабый, а его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление расти не будет — к вечеру оно составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в субботу, 2 декабря, в Москве ожидается до -7°С, гололедица и небольшой снег.

До этого сообщалось, что более 50 авиарейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром 2 декабря.

В столичном МЧС объявили 3 декабря штормовое предупреждение. Граждан призвали сохранять бдительность при управлении транспортными средствами, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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