Врач-эндокринолог назвала суточную норму цитрусовых для человека

В сутки следует употреблять в пищу не больше пяти небольших мандаринов, порекомендовала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

«Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день», — советует медик.

По информации Павловой, цитрусовые являются сильным аллергеном для человеческого организма, повышают кислотность желудочного сока, что может спровоцировать гастрит, агрессивно воздействуют на зубную эмаль и разрушают ее, а также вызывают вздутие живота.

К числу достоинств оранжевых спутников Нового года, врач отнесла низкокалорийность продукта, большое наличие полезных для костей витаминов A и C, пектина, аскорбиновой кислоты для лечения авитаминоза и простуды, антиоксиданта гесперидина против варикоза, лютеина для зрения и синефрина, сдерживающего выработку «плохого» холестерина.

Врач-аллерголог Галина Котова до этого говорила, что мандарины нужно употреблять в ограниченном количестве, потому что они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Ранее эндокринолог назвала продукты, повышающие женское либидо.