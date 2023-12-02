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На СВО погиб герой клипа украинской группы «Грибы» Денис Степанов

Герой клипа на песню «Тает лед» Денис Степанов погиб в зоне спецоперации

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В зоне специальной военной операции (СВО) погиб Денис Степанов, известный по клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы». Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким рядового Степанова. Погибший служил в Вооруженных силах (ВС) РФ в звании помощника гранатометчика стрелкового отделения.

Музыкальную группу «Грибы» основали в Киеве в 2016 году, но уже в конце 2017 года она прекратила существование в конце. Клип на песню «Тает лед» к настоящему моменту собрал 268 млн просмотров.

29 ноября стало известно, что в зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский, который был заместителем командующего 14-го Армейского корпуса и командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией. По информации агентства «Новороссия», генерал подорвался на мине под Изюмом в Харьковской области.

До этого на СВО погиб звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков. Он отправился на спецоперацию добровольцем в сентябре 2023 года.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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