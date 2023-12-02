В Ирландии мужчина в маске запугал украинских беженцев

В ирландском Фалкарре местный житель запугал украинских беженцев криками «вон». Об этом сообщает Highland Radio.

Отмечается, что мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и выкрикивал: «вон, вон, вон».

Жительница деревни поделилась, что украинцев охватил страх из-за действий этого мужчины. По данным СМИ, ситуацией заинтересовалась полиция.

На этой неделе сообщалось, что власти Нидерландов заявили, что не поддержали проект по размещению от 500 до 1,5 тысячи украинских беженцев в муниципалитете Пурмеренд.

Представитель МВД Великобритании Саймон Ридли заявлял, что британское правительство в течение года аннулировало прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища. Причиной этого стало то, что мигранты не выходят на связь с властями после приглашения на собеседование и отправки им анкеты для заполнения. Чиновник также допустил, что некоторые из них бежали и скрываются.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.