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Россияне рассказали, какие блюда планируют готовить на новогодний стол

Большинство россиян будут готовить на Новый год оливье и сельдь под шубой

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Depositphotos

В ожидаемый топ блюд, которые россияне хотят видеть на новогоднем столе, попали оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Это показало исследование службы доставки еды «Кухня на районе», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Примечательно, что холодец придется по душе только 5% россиян, зато 10% хотели бы есть салат из курицы с ананасами.

Среди горячих блюд абсолютным лидером стала запеченная курица — 48% респондентов придерживаются самого классического варианта. Еще 27% собираются готовить мясо по-французски, а 17% — утку с яблоками или апельсинами.

Интересно, что бутерброды с икрой окажутся на столе только у 28% россиян, а со шпротами — у 6%. Из десертов опрошенные отдают предпочтение имбирному печенью (22%), торту (12%) и сладким пирожкам (10%).

Неочевидными оказались пожелания по напиткам. Загадывать желание с бокалом шампанского в руке планируют только 12% россиян, а большая часть собирается отметить Новый год с глинтвейном на столе (27%). Среди безалкогольных напитков респонденты выбирают колу (20%), какао (11%) и компот (5%).

Ранее врач-диетолог рассказала, как сделать новогодние салаты полезными.

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