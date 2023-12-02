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В Росприроднадзоре рассказали, где в РФ не хватает мусорных полигонов

Радионова: четырем регионам России не хватает современных мусорных полигонов

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Unsplash

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в четырех регионах России складывается наиболее сложная ситуация с мусорными полигонами. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, это происходит в Ингушетии, Калининградской, Ленинградской областях и в Краснодарском крае. Об этом свидетельствуют данные ведомства о состоянии устаревших мусорных полигонов, эксплуатация которых разрешена до 2026 года. Там полигонные захоронения нужно сократить на 50%.

«Мы на сегодняшний момент подготовили большой обзор о том, где мы считаем ситуацию сложной. Это Ингушетия, Калининград, Ленинградская область, Краснодарский край. Таких регионов достаточно много в стране, которым надо уже начать реализовывать то, что необходимо реализовывать», — поделилась Радионова.

Она добавила, что зачастую региональная команда ждет, когда полигон «подойдет к нулю», и только потом начинает принимать решения по выделению нового участка.

До этого на Кубани в рисе с полей возле Полтавского мусорного полигона нашли тяжелые металлы.

Ранее в регионе на свалке заметили медведя-шатуна.

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