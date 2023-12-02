Полиция провела рейды в ЛГБТ-клубах Москвы

Сотрудники полиции в ночь на субботу, 2 декабря, провели рейды в ЛГБТ-клубах Москвы, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как сообщает Telegram-канал, один из рейдов прошел в клубе на Малой Якиманке, где на тематической вечеринке находилось около 300 человек. Полицейские прибыли в заведение под предлогом поиска наркотиков. По данным «Осторожно, Москвы», есть задержанные.

«Во время рейда у посетителей проверили документы, сфотографировали паспорта и всех отпустили», — сказано в сообщении Telegram-канала.

По информации Telegram-канала, также правоохранители провели рейды в заведении у метро «Автозаводская», мужском стрип-клубе у метро «Полянка» и баре у Чистопрудного бульвара. Как пишет «Осторожно, Москва», администрация клубов заранее предупредила своих гостей о рейдах полиции.

30 ноября Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.

Ранее телеканал оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева.