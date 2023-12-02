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В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах, надвигающихся на регионы РФ

Вильфанд: на Россию надвигаются аномальные холода

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Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на российские регионы надвигаются аномальные холода. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в отдельных регионах морозы будут достигать -40... -50°С.

«С 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы. Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16-23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — 30 градусов», — поделился синоптик.

Он добавил, что аномальные холода также ожидаются на Дальнем Востоке, в Сибири, Поволжье и на Урале. При этом холоднее всего будет в Красноярском и Хабаровском краях, Магаданской области, в Якутии и на Чукотке. В частности, в Якутии температура местами может понизиться до -54°С.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце следующей недели россиян ждет резкое похолодание. На европейскую часть страну обрушатся морозы, которые задержатся минимум до середины декабря.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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