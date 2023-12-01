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Восьмилетняя девочка из Калуги рассказала о претензиях к похитителям

Спикер СК Латыпова: похищенная в Калуге девочка пожаловалась на невкусную еду

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Лиза Алерт

Спикер СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова рассказала, что похищенная восьмилетняя девочки из Козельска пожаловалась на невкусную еду. Ее слова приводит РИА Новости.

По подозрению в похищении были задержаны четыре человека: 37-летняя женщина, ее бывший и нынешний муж и сын. По словам освобожденной девочки, похитители ее не обижали и кормили три раза в день, но невкусно. Девочка сообщила, что в момент похищения она сильно испугалась, но незнакомцы ей не отвечали.

По словам девочки, похитившая ее семья вела свое хозяйство.

До этого за пропавшую в Калужской области школьницу попросили выкуп в 1,5 млн руб.

Восьмилетняя девочка из города Козельск пропала 29 ноября. Как сообщили в управлении СК РФ по региону, девочка пошла в школу и не вернулась домой. В день пропажи на ней была золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги.

На данный момент следователи по особо важным делам и криминалисты проводят следственные действия, которые помогут выяснить обстоятельства пропажи. Помимо правоохранителей девочку ищут волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее в Калужской области задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки.

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