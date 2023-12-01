Спасатель сорвался с крыши при тушении пожара на «Садоводе»

Во время тушения пожара на вещевом рынке «Садовод» в Москве с крыши сорвался 22-летний пожарный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пожарный госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Накануне стало известно, что пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод».

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы. Для тушения пожара используется система «Кобра».

На «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать.

Ранее в Ростове потушили мощный пожар на рынке «Темерник».