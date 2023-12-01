Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спасатель сорвался с крыши при тушении пожара на «Садоводе»

Mash: спасатель упал с крыши при тушении пожара на рынке «Садовод» в Москве

close
100%
Мои Люберцы ' class="item-image" >
Телеграм-канал Мои Люберцы

Во время тушения пожара на вещевом рынке «Садовод» в Москве с крыши сорвался 22-летний пожарный. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пожарный госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Накануне стало известно, что пожарные локализовали возгорание на рынке «Садовод».

1 декабря на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы. Для тушения пожара используется система «Кобра».

На «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать.

Ранее в Ростове потушили мощный пожар на рынке «Темерник».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий