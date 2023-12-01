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Родители уехали на заработки в Абхазию и оставили трех детей под присмотром сына-подростка

В Сибири четверо детей жили в аварийном доме без родителей, уехавших на заработки

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В Красноярском крае четверо детей жили в аварийном доме одни после отъезда родителей на работу в другую страну. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

30 ноября полицейские из Емельяновского района получили сообщение от обеспокоенных граждан. Местные жители утверждали, что помощь нужна детям, и дали адрес проблемной семьи. На месте полицейские выяснили, что дети в возрасте трех, семи, девяти и 15 лет проживают без родителей. При этом старший ребенок из-за необходимости присматривать за ними лишился возможности посещать образовательное учреждение.

Электропроводка в их доме частично в аварийном состоянии, электричество в детских комнатах отсутствует, а помещение отапливается печью. Дети не могли принять душ и были ограничены в еде. Сотрудники полиции связались с многодетной матерью, и та заявила, что находится вместе с мужем и годовалой дочерью в Абхазии на заработках. В итоге детей, оставшихся без попечения родителей, решено было на время отправить в специализированные учреждения.

«Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Вопрос возвращения их в семью будет решаться по приезде законных представителей», — подытожили в ведомстве.

Ранее судебные приставы забрали дочь у родителей, которые запрещали ей ходить в школу.

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