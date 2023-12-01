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В Европе заметили самый быстрый рост распространения ВИЧ

Директор европейского ВОЗ Клюге: в Европе наблюдается самый быстрый рост ВИЧ

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Shutterstock

В Европе наблюдается самый быстрый рост распространения вируса иммунитета человека (ВИЧ). Об этом говорится в опубликованном на сайте ReliefWeb заявлении директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

«В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самый быстрый рост эпидемии ВИЧ в мире», — говорится в заявлении, в котором уточняется, что 50% европейцев слишком поздно обращаются за медицинской помощью, из-за чего получают поздний диагноз. Отмечается, что эта тенденция не меняется последние 10 лет.

В ноябре сообщалось, что американские ученые-медики из Тулейнского университета в штате Луизиана разработали новый быстрый тест, показывающий наличие ВИЧ и вызывающих туберкулез бактерий в организме пациента.

В октябре ученые из Калифорнийского университета установили, что у ВИЧ-инфицированных, которые также являются носителями герпесвируса, ассоциированного с саркомой Капоши (ГВСК), рак развивается из-за вызванных ГВСК нарушений в работе иммунитета.

Ранее сообщалось, что девочке с ВИЧ сутки не выдавали еду и белье в российской больнице.

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