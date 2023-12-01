Ильдар Абдразаков назвал историческим событием назначение Гергиева в Большой театр

Объединение двух главных театров страны — Мариинского театра и Большого театра — является историческим событием. Об этом заявил оперный певец, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.

«Мне довелось выступать на сценах и Большого, и Мариинского театров, за что я очень благодарен судьбе. При каждом руководителе театр переживает особый неповторимый период, ведь каждый из них вкладывает частичку своей души и именно тогда мы видим торжество искусства. Объединение двух главных театров страны - историческое событие, и я уверен, что Валерий Гергиев как никто другой сможет не только продолжить традицию, но и всех нас еще удивить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра вместо Владимира Урина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин сроком на 5 лет.

Отмечается, что Владимир Урин освобождается от должности руководителя по собственному желанию.

Напомним, Валерий Гергиев – всемирно известный дирижер. Он с 1996 года является бессменным художественным руководителем – директором Государственного академического Мариинского театра. Гергиев с 2011 года возглавляет оргкомитет международный комитет им. П.И. Чайковского. По его инициативе было возрождено Всероссийское хоровое общество, на базе которого создан Детский хор России, выступавший на крупнейших площадках страны.