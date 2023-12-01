Депутат Пискарев назвал реакцию США на решение по движению ЛГБТ давлением на суд в России

Заявление помощника госсекретаря США Джима О'Брайена о том, что признание международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией серьезно подрывает защиту прав человека — вмешательство во внутренние дела России, давление на судебную власть и грубое передергивание фактов. Таким мнением в Теlegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поделился ее председатель Василий Пискарев.

Парламентарий сообщил, что посольство США в Москве распространило в соцсетях заявление помощника госсекретаря США Джима О'Брайена о том, что признание международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией ставит под угрозу свободу выражения мнений для всех россиян.

«Государство не вмешивается в личную жизнь этой группы лиц, но принимает меры, чтобы оградить общество от агрессивного навязывания нетрадиционных семейных отношений, пропаганды педофилии и распространения идей о смене пола и сексуальных девиациях среди детей. Собственно говоря, все это уже закреплено в наших законах и в Уголовном кодексе РФ», — отметил Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что решение Верховного суда лишь расставляет точки над i, «выделив экстремистов из общей массы людей, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации».

Пискарев считает, что попытки продвижения экстремистской повестки нацелены на подрыв российской государственности и разрушение духовных основ общества.

«Показательно, что подконтрольные США и их союзникам СМИ и неправительственные организации синхронно вчера перекрасили свои логотипы в радужные цвета, отрабатывая повестку, заданную из Вашингтона и Брюсселя. И еще более показательна реакция их читателей, которые стали массово отписываться от внезапно ставших «радужными» СМИ», — добавил автор поста.

По мнению депутата, людям разных политических взглядов в российском обществе «чужды навязываемые из-за океана идеи о неограниченной гендерной самоидентификации».

«Насильственного внедрения в свою повседневную жизнь подобных отношений они не хотят. Собственно говоря, как раз такие действия и являются нарушением прав человека, с чем уже в полной мере сталкиваются граждане США, придерживающиеся традиционных взглядов на семью. Но в их защиту Госдепартамент не высказывается», — заключил Пискарев.

30 ноября Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.