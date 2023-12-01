Служба доставки уволила курьера из-за жалобы клиентки, испугавшейся его манеры речи

В Череповце мужчину с инвалидностью уволили из службы доставки из-за проблем с дикцией. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Имеющий с рождения ограничения по слуху и инвалидность третьей группы, горожанин работал грузчиком, в котельной и на ферме, а недавно устроился в «Cамокат». Одна из клиенток, забиравшая заказ из его рук, обратила внимание службы поддержки на «довольно странного» курьера. Женщина заявила, что испугалась его манеры общения, и попросила назначить другого доставщика на ее адрес.

«У меня маленький ребенок, мне было страшно», — объяснила она в своем обращении.

Супруга испугавшего ее курьера говорит, что предлагала «Самокату», чтобы на заказы ее мужа, который громко и не совсем внятно разговаривает, ставили пометку о курьере с ограниченными возможностями, но ее так и не сделали.

Как сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе «Самоката», компания инициировала проверку произошедшего вместе с партнерской организацией «Два колеса», нанявшей сотрудника.

«Сейчас сервис проводит совместную проверку ситуации совместно с компанией-партнером. Причины отстранения от доставки должны быть справедливыми. Команда «Самоката» состоит из совершенно разных людей, разделяющих ценности сервиса: время, команда, устойчивость, вне зависимости от особенностей. Заказы сервиса доставляют, в том числе, слабослышащие курьеры-партнеры в разных уголках страны», — отметил представитель службы доставки.

Сейчас жена потерявшего работу курьера говорит, что они не расстроились из-за произошедшего и не одобряют проверки, которую начала прокуратура Вологодской области, однако переживают за трудоустройство инвалидов в целом. Тем не менее, после новости об увольнении местная компания уже предложила мужчине трудоустройство.

Ранее в Петербурге официант носил жетон с украинским флагом и был уволен после жалоб клиентов.