Руководитель Яндекс Музыки рассказала о росте музыкального рынка

Яндекс Музыка давно перестал быть просто утилитарным сервисом с каталогом треков, заявила в интервью Forbes руководитель сервиса Александра Сагалович.

«Время пришло. Яндекс Музыка в последние два-три года активно развивалась как сервис и продукт. Мы стали почти каждодневным спутником человека, источником музыкальных открытий для него. А теперь хотим пойти еще дальше и стать для слушателей источником настоящего воодушевления», — сказала она.

Также руководитель сервиса рассказала о ребрендинге Яндекс Музыки и изменениях в системе персональных рекомендаций «Моя волна».

«Мы сейчас в той точке, когда сходятся три пути нашего развития — технологический, продуктовый и визуальный. Мы запускали «Мою волну», чтобы она упрощала слушателям поиск треков и артистов, а теперь также хотим еще лучше помогать артистам находить новую аудиторию», — отметила Сагалович.

Сагалович отметила, что новый визуальный язык сервиса призван добавить эмоций.

«Творчество, как и музыкальные предпочтения и вкусы — это очень эмоциональное и личное. Нам важно быть персональным сервисом, учитывающим твой личный мир, где тебе комфортно. Он должен доставлять эмоции, от которых ты должен кайфовать, открывать что-то новое, и развиваться вместе с тобой», — рассказала Сагалович.

Руководитель Яндекс Музыки добавила, что сегодня рынок музыкального стриминга растет не только за счет рекомендательных технологий.

«После выпуска нового релиза у артистов в среднем растет аудитория на 8%. Все наши усилия сосредоточены на том, чтобы артисту помогать увеличивать совокупную аудиторию. Также по нашей оценке — по итогам 2023 года объем подписной части рынка музыкального стриминга мы оцениваем примерно в 24-26 млрд рублей», — рассказала она.

Кроме того, Сагалович рассказала, какую роль в развитии сервиса играет искусственный интеллект.

«Компания семимильными шагами развивает это направление и с точки развития Yandex GPT смогла в рекордные сроки нагнать появившиеся технологии. В музыкальной индустрии уже есть зарубежные кейсы, когда ИИ использовался для создания треков, имитирующих известных артистов. Российские кейсы тоже уже есть, причем этот контент периодически может быть даже достаточно популярен, потому что он рождается на волне большого интереса к ИИ. Поэтому и перед индустрией вопросы этичности использования ИИ тоже будут стоять», — отметила Сагалович.