Роскачество начнет проверки меда по всей стране

Роскачество запускает проект по ежемесячному мониторингу качества продаваемого в России меда. Об этом со ссылкой на главу организации Максима Протасова сообщает ТАСС.

«С сегодняшнего дня (…) мы начинаем регулярный, ежемесячный мониторинг качества российского меда. Мы будем исследовать мед на торговых полках нашей страны, на ярмарках», — сказал Протасов на пресс-конференции по этому поводу.

Глава Роскачества пояснил, что Россия входит в тройку основных потребителей меда в мире. По его данным, около 80% населения нашей страны употребляет мед, каждый шестой россиянин делает это ежедневно. Наибольшей популярностью мед пользуется в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Более других востребованы липовый, цветочный и гречишный сорта.

Из существующих на рынке меда проблем Протасов назвал фальсификацию продукта, продажу дешевых видов меда под видом дорогих и продажу «обычного» меда под видом раскрученных региональных брендов.

По словам главы Роскачества, проверки показывают, что около 40% продаваемого меда можно отнести к прямым подделкам (это не мед), а в каждом четвертом случае под видом дорогих сортов продавались дешевые.

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