Владелец точки на «Садоводе» о пожаре: «дым есть, а люди работают»

На «Садоводе» рассказали, что горящий рынок продолжает спокойно работать

Торговые ряды на рынке «Садовод» в Москве продолжают работать, несмотря на начавшийся пожар и задымление. Об этом «Газете.Ru» рассказал владелец одного из павильонов. По его словам, пожарные закрыли линию, где произошло возгорание, чтобы люди не мешали работе.

«Там один контейнер задымился, а так все нормально. Дым просто есть, а люди работают. Пожарные на линию не пускают, приехали, линию закрыли, чтобы им доступ был тушить. Все работают, мы сами работаем. Народу как обычно, клиенты ходят спокойно, как в обычный день. Такого, чтобы «ваааа, бежим», нет. Спокойно все работают», — сказал он.

Днем 1 декабря на вещевом рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы произошел пожар. Территорию охватил густой серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС, в результате возгорания пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. 350 человек были эвакуированы. В МЧС также сообщили, что тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Площадь возгорания составляет 350 кв.м.

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