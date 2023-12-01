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В РАН оценили, влияют ли магнитные бури на здоровье человека

Эксперт РАН Абунин: магнитные бури не влияют на здоровье человека

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Мнение о том, что магнитные бури негативно влияют на здоровье, не имеет научного доказательства. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН Артем Абунин.

По его словам, на состояние людей может влиять самовнушение, которое появляется после новостей о возможном ухудшении самочувствия из-за таких явлений.

«Магнитная буря влияет только тогда, когда люди подвержены панике и слышат негативные новости, что нам всем станет плохо. Я всем вообще посоветую следующее: как только вы слышите, что будут геомагнитные бури — вооружитесь телефоном или фотоаппаратом и отправьтесь на охоту за полярным сиянием, потому что это очень красивое явление», — заключил Абунин.

Профессор-кардиолог Мехман Мамедов до этого говорил, что в период магнитной бури, которая ожидается 1 декабря, важно избегать психоэмоциональных нагрузок и стресса. По его словам, стресс и тревога могут усилить плохое самочувствие в этот период.

Ранее стали известны сроки окончания сильнейшей магнитной бури в Москве.

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