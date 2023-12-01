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Подростка обвинили в изнасиловании девятилетней сестры и еще одной девочки

Во Франции 17-летний юноша признался в сексуальном насилии над двумя девочками

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Depositphotos

В Марселе арестовали 17-летнего подростка по подозрению в сексуальном насилии над двумя девочками. Об этом сообщает Actu17.

Как стало известно, первой жертвой подозреваемого стала его сводная сестра, которой тогда было всего восемь лет. Ее мать обратилась с заявлением в полицию в феврале, тогда же показания против родственника дала и сама потерпевшая. Она рассказала, что ее старший брат прикасался к ней и подверг ее сексуальному насилию по крайней мере один раз во время семейного отдыха летом 2022 года.

После этого полицейские начали проверять юношу и выяснили, что он принуждал к сексу еще одну несовершеннолетнюю, которой сейчас 14 лет. По ее словам, молодой человек насиловал ее в период с 2020 года по 2022-й. Родители пострадавшей также подали жалобу.

Задержанный уже дал признательные показания относительно двух потерпевших. Правоохранители выясняют, были ли у подростка другие жертвы.

Ранее россиянин поймал восьмилетнего ребенка после школы и изнасиловал в лесу.

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