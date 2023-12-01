Кара-Мурзу оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Отбывающего 25-летний срок публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС.

«Суд признал виновным Кара-Мурзу <…> и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сказали в судебной инстанции.

31 июля апелляционный суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе. По данным суда, судебная коллегия оставила приговор Мосгорсуда без изменения, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения. Также Кара-Мурзе назначили штраф в 400 тыс. рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет.

В конце сентября стало известно, что политика этапировали в колонию строгого режима в Омске. где он будет отбывать 25-летний срок после признания виновным в госизмене. Об этом сообщил адвокат Вадим Прохоров.

Ранее посольство РФ сочло санкции в связи с приговором Кара-Мурзе вмешательством.