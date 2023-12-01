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Эксперт рассказала, как правильно хранить зелень

Эксперт сервиса «Ешь Деревенское» Уткина: зелень можно хранить в закрытой банке

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Depositphotos

Зелень лучше всего хранить в холодильнике рядом с овощами, рассказала Pravda.Ru эксперт онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Дарья Уткина.

Перед этим, по словам эксперта, важно переработать и промыть ее.

«Свежесть зелени напрямую зависит от упаковки, в которой она будет храниться. Самый простой вариант — полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции. Подойдет и герметично закрытая стеклянная банка. Альтернатива стеклу — пластиковый контейнер, но некоторые изделия могут выделять химические запахи», — отметила Уткина.

На дно контейнера или пакета она советует положить смоченную водой салфетку, чтобы в месте хранения зелени поддерживался оптимальный уровень влажности. Кроме того, можно завернуть зелень во влажное вафельное полотенце или поместить пучок в стакан с водой и накрыть пакетом с отверстием. При этом воду важно менять каждый день, заключил эксперт.

Диетолог Свраджит Саркар рассказал, что употребление шпината, листовой капусты, руколы и кресс-салата способно укрепить сердечно-сосудистую и иммунную системы. Кроме того, свежая зелень богата различными витаминами и минералами.

Ранее диетолог объяснила, как приучить детей есть зелень, овощи и фрукты.

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